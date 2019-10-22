إثر ضجة “حراك مع ملاك”.. وعد العساف تعتذر من فيحان: طلبوا منا أثارة الجدل.. والأخير:...

ردّت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة السعودية وعد العساف على انتقادات واتهامات طالتها إثر حديثها خلال حلقة ”حراك مع ملاك“، الذي تقدمه الإعلامية ملاك الحسيني على قناة ”أم بي سي“. وأثارت الحلقة، التي حلّت وعد بها ضيفة إلى جانب الطفلة رند الشهيلي، وهي من مشاهير التواصل الاجتماعي أيضًا، ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ“فيحان“، جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها وعد بـ“الخروج عن حدود اللباقة“.

وقدمت الطفلة وعد في رسالة صورة بثتها عبر حسباها على موقع ”سناب شات“، الاعتذار إلى ”فيحان“، واصفة الأخير بـ“الأخ الكبير“. وبدأت عاصفة الانتقادات ضد وعد عساف بعدما سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبران ”فيحان“ قدوة، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ“فيحان“، وأيدتها الشهيلي أيضًا. وقالت الطفلة وعد: ”أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه، بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي“، في حين أكد ”فيحان“ أن عدم متابعته ”أمر عادي“، مكتفيًا بابتسامة. وتسبب رد نجمة المواقع وعد باستنكار واسع بين ناشطين عبر هاشتاغ #وعد_العساف و#ملاك_الحسيني في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث اعتبروا ردها خارجًا عن حدود الأدب ولا ينمّ عن احترام مع شخص أكبر منها سنًا بكثير، كما رأوا أن إدارة الإعلامية ملاك الحسيني للحلقة غير مهنية وغير لائقة.

وفي المقابل انتقد آخرون الهجوم على وعد باعتبارها مجرد طفلة، وأن تصرفها لا يتجاوز تصرف أطفال، مستنكرين إهانتها بهذه الطريقة، ما قد يؤثر على نفسيتها. وأوضحت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها في ”تويتر“ أن ”طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة“.

وخرج ”فيحان“ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لوضع حد للجدل الدائر، حيث أوضح أن ”اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده“، مؤكدًا أنه قام بالرد على الطفلتين في البرنامج إلا أن إدارة البرنامج قامت بحذف الردود. وطالب بعدم القسوة على الطفلة وعد بسبب ردها، كما دافع أيضًا عن إدارة الإعلامية ملاك للحلقة، معتبرًا أن ”طبيعة الحلقة أوجبت ذلك“، نافيًا علاقة الحسيني باجتزاء بعض فقرات الحلقة.