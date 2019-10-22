السعودية “فوز العتيبي” تفاجىء شاباً راهنها بـ 100 ألف ريال على طلاقها من زوجها خلال 6 أشهر !

أشعل رهاناً موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة ، بعد أن تورط شاب سعودي يدعى خالد الغربي، بالتغريد و توقعه طلاق زوجين معروفين في المملكة ، خلال أقل من 6 أشهر فيما تقترب الزوجة فوز العتيبي وزوجها، من إكمال تلك المدة دون وجود أي مؤشر أو نية للانفصال، ما يجعل دفع الشرط وهو مبلغ مالي كبير يقترب من التحقق.

بداية القصة

وبدأت القصة في منتصف أغسطس الماضي، عندما نشرت العتيبي ، مقطع فيديو لها برفقة زوجها خلال تواجدهما في رحلة خارج المملكة كما يبدو.

تعليق الغربي

وعلق المغرد خالد الغربي على الفيديو، قائلًا: ”إذا كنا من الحين إن شاء الله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية ألف من عندي، وأراهن ما راح يكمل شهرين فقط“.

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تذكير العتيبي

وبعد مرور شهرين ذكرت العتيبي خالد الغربي عبر ”تويتر“ عن رهانه قائلة : ”طبعًا كانك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها“. ولم يعلق الشاب في بداية الأمر، على تغريدة العتيبي التي تعاملت مع رهانه بجدية ربما لم يكن يقصدها، فيما لا يُعرف إن كان سيفي بوعده عند مرور فترة الستة شهور التي حددها.

تفاعل المغردون

ودعا كثير من المغردين، ومن الجنسين، الشاب للوفاء بوعده والاستعداد لدفع الشرط عند حلول موعده، فيما وجد من دافع عنه بالقول إنه لم يحدد العملية التي سيدفع بها رهانه إذا ما خسر.

رد الغربي

ومع تمسك العتيبي ومتابعيها في ”تويتر“، بأحقيتها في كسب شرط الرهان، قال الغربي “وعدنا برمضان إن شاء الله إذا ربي أعطانا عمر وعافية.. ما تربيت على الرخامة ولا هي من طبعي انتي اصملي بس هالأربعة شهور ومالك إلا اللي يرضيك وأنا قد كلامي قول وفعل“.