نجل الفنان طلال الحربي يكشف تفاصيل وفاة والده: “سوينا حادث وعندما نزل والدي لتفقد الأضرار كانت...

تُوفي الممثل السعودي طلال الحربي الذي قدم شخصية “اللواء حسان” بمسلسل العاصوف الذي عرض على mbc رمضان الماضي، وكذلك شارك في مسلسل “حارة الشيخ”.

وحول سبب وفاته، روى ابنه فادي التفاصيل فقال وفقاً لـ “العربية.نت” : “الوالد انتهى من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل “بنات الملاكمة” في أبوظبي الأسبوع الماضي، وعاد يوم الجمعة، وخرجنا يوم السبت أنا وهو والوالدة وتعرضنا لحادث مروري، فأوقفنا السيارة على اليمين وخرجنا لتفقد الأضرار، وأثناء ذلك جاء سائق متهور واصطدم بالوالد وفارق الحياة في الحال، حينها أعلنت وفاة الوالد في “تويتر” وانهالت عليّ الاتصالات، حيث الكل يمدح في أخلاقه، وتعامله مع زملائه وأصدقائه وكل من يعرفه”. وتابع: “الوالد لم يكن يعاني من أية أمراض، وكانت صحته جيدة، وهو يبلغ من العمر قرابة 60 عاماً، وله من الأبناء 3 أولاد وبنتان”. وختم حديثه: “بالأمس كان فريق عمل “بنات الملاكمة يعزونني فيه ويقولون كان مبدعا بعمله وكان مبتسما وبشوشا وعلى خلق عالِ”.