عرض "الملك لير" ضمن فعاليات موسم الرياض نوفمبر المقبل

يستعد فريق عمل مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني لعرضها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من الأحد 3 نوفمبر المقبل إلى الأربعاء الموافق 6 من ذات الشهر على أن يستمر العرض لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن يعود بعدها فريق عمل المسرحية لاستكمال العروض يومي الخميس والجمعة

من كل أسبوع.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة

معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شئ وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوي لدي ابنته الصغرى.

شارك في بطولة "الملك لير" إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.