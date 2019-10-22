يستعد فريق عمل مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني لعرضها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من الأحد 3 نوفمبر المقبل إلى الأربعاء الموافق 6 من ذات الشهر على أن يستمر العرض لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن يعود بعدها فريق عمل المسرحية لاستكمال العروض يومي الخميس والجمعةمن كل أسبوع.
تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترةمعينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شئ وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوي لدي ابنته الصغرى.
شارك في بطولة "الملك لير" إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض "الملك لير" ضمن فعاليات موسم الرياض نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.