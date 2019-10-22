آية عبدالله تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بدار الأوبرا

تستعد المطربة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا، وذلك مساء يوم 4 نوفمبر من الشهر المقبل.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقدم "آية" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهت التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية كانت أعلنت تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، التي تُقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المُقبل، ويقدم المهرجان 37 حفلًا غنائيًا بمشاركة 92 فنانًا من 7 دول عربية.