بالفيديو.. قبل مرور 24 ساعة.. "حبيبي ياليل" لـ أبو تقترب من 3 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية "حبيبي ياليل" للمطرب أبو، من الـ 3 ملايين مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أنه انتهى "أبو" من تصوير الكليب في أكاديمية الفنون بالهرم داخل قاعة سيد درويش، تحت قيادة المخرجة مريم أبوعوف، بمشاركة الفنانة تارا عماد وأيضا مجموعة من أطفال المعهد العالي للباليه واستغرق التصوير يومين. تصوير الكليب في أكاديمية الفنون بالهرم داخل قاعة سيد درويش، تحت قيادة المخرجة مريم أبوعوف، بمشاركة الفنانة تارا عماد وأيضا مجموعة من أطفال المعهد العالي للباليه واستغرق التصوير يومين. يذكر أن حرصت مريم أبوعوف على تقديم فكرة جديدة فى تصوير الكليب اعتمدت فيها على الإبهار والمزج بين العناصر الفنية المشاركة، في تناغم وانسجام ما بين كلمات وألحان الأغنية.

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