جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بذكرى أكتوبر المجيد

احتفلت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، باستضافة السيد اللواء محيي الدين نوح أحد أبطال أكتوبر وأحد أفراد الفرقة 39 قتال والبطل الحقيقي لقصة فيلم الممر. وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والمهندس أسامة محمد ربيع نائب رئيس

مجلس الأمناء وبحضور الأستاذ الدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس الجامعة.

أهدت الجامعة لسيادته درع الجامعة تقديرا وعرفانا من اسرة الجامعة لسيادته، وقد التقى سيادته في ندوة لطلاب الجامعة سرد فيها ذكرياته للعمليات العسكرية للجيش المصري العظيم، وسط حضور

الندوة جمع غفير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري للجامعة.

وروى السيد اللواء محيي بطولات الجيش المصري العظيم وانتهى اللقاء بالتحية والتقدير العظيم من الجميع لجيش مصر وشهداؤه الابرار الذين يضحون بدمائهم من أجل عزة الوطن وأرسل الحاضرون تحية تقدير وإعزاز لقائد مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تظاهرة طلابية هتفت من قلوبها قبل حناجرها "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".