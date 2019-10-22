عرض "صحينا السيد" بقصر الأمير طاز

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، عرض "صحينا السيد" على قصر الأمير طاز بالسيدة زينب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، ومنالمقرر ان سعر التذكرة مجانًا.
يذكر أن العرض من بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب،راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ.
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