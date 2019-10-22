من هو زوج النجمة العربي الأكثر جاذبية ووسامة؟

اشتهر بعض أزواج النجمات العرب بسبب وسامة وجاذبية إطلالاتهم، حيث أصبحوا يتنافسون على مواقع التواصل الاجتماعي على لقب الأكثر وسامة وجاذبية. اليكم أجمل أزواج النجمات العرب، اختاروا الأكثر وسامة بينهم: يشتهر الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم بوسامته وجماله، إذ يتميز ببشرة سمراء اللون وعينين زرقاوين. كما ان رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة زوج النجمة أمل بشوشة هو من أكثر أزواج النجمات العرب وسامة وجاذبية إذ يتميز بجسد ممشوق وبشرة برونزية وعينين عسليتين. رجل الاعمال فريد النجار زوج النجمة ايمي صياح هو أحد أزواج النجمات الأكثر وسامة، حيث يتميز بإبتسامته المشرقة ووسامة ملامحه. Advertisements ومن أزواج النجمات الأكثر وسامة فريدي مخرز زوج النجمة لاميتا فرنجية المعروف بملامحه الأوروبية ووسامته الملفتة. اقرئي ايضا: هؤلاء هم أوسم أزواج نجمات العالم العربي هكذا تسترخي النجمات في غرفة النوم صور فنانات وجميلات المغرب العربي بدون مكياج!

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