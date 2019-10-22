بالفيديو اعلامية خليجية تتعرض لتمزق فستانها في إحدى الحفلات

تعرضت الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند لموقف محرج للغاية قبل تقديمها لإحدى الحفلات؛ حيث شاركت حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع كشفت من خلاله عن الموقف المحرج الذي تعرضت له، وهو تمزق فستانها الذي كانت سترتديه قبل إحدى الحفلات.

وظهرت حليمة بولند في المقطع وهي تقول، إنها قبل بدء إحدى الحفلات التي كانت ستقدمها وانتهائها من المكياج وتصفيف الشعر، حاولت ارتداء فستانها، ولكنها وجدته ممزقاً ولم تملك وقتها أي وقت كافٍ لتصليح الفستان، وأعربت عن حزنها الشديد مما جرى.

متابعو حليمة بولند سخروا من المقطع الذي ظهرت به، وأكدوا أن ما تقوم به حليمة بولند مجرد إثارة للجدل فقط ليس أكثر، وأنها دائماً ما تقوم بهذه الممارسات، التي وصفها الكثيرون بأنها غير لائقة، وأعرب الكثيرون من متابعيها عن تضررهم الشديد من الإعلامية حليمة بولند، ووصفوا ما تقوم به، أنه مجرد «دلع» ليس أكثر.

وتعد الإعلامية حليمة بولند من أكثر الإعلاميات العربيات اللاتي يُهاجمن على مدار السنوات الماضية بسبب ما تقوم به من ممارسات، يصفها الكثيرون بغير اللائقة تماماً، وقد تعرضت بولند مؤخراً لانتقادات عنيفة بسبب عدد من الصور التي وصفها الكثيرون بالجرئية، التي تقوم بنشرها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى أن الأمر وصل مع عدد من متابعيها أن يطالبوها بالتوقف عن هذه الممارسات غير اللائقة.



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