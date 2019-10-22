ثلاث فنانات متهمات بإشعال الأزمة بين أصالة وزوجها طارق العريان

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الأخبار حول انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، إلا أن أصالة رفضت التعليق على الأمر في بعض الأحيان، ونفته أحياناً أخرى، بالرغم أن كل الدلائل تؤكد أنها انفصلت بالفعل عن زوجها، بعدما حذفت كل صورها التي تجمعها بطارق العريان من على حسابها الرسمي بانستجرام.

لم يكن هذا فحسب بل إنها تحدثت كثيراً في تدويناتها عن عذابها النفسي ومشاكلها العائلية، بالاضافة إلى تأكيد عدد من أصدقائها الخبر والذين تداولوه بينهم في جلساتهم الخاصة.

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الغريب في الأمر أن هناك ثلاث فنانات قد ذكرت أسماؤهن في أزمة أصالة وطارق العريان، حيث أكد البعض أن سبب انفصالهما هي الفنانة نسرين طافش التي تزوجت منه سراً، لكن أكد آخرون أن السبب في هذه الأزمة هي الفنانة الشابة سارة التونسي التي ظهرت مع طارق العريان لأكثر من مرة بأحد مطاعم منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، فيما أكد آخرون أن الفنانة ريم مصطفى هي كلمة السر في انفصال العريان وأصالة، لكن المؤكد هو أن الانفصال قد حدث بالفعل.

