طليقة جمال سلامة تكشف حقيقة إهمال أسرته له

قالت وفاء بناني، طليقة الموسيقار جمال سلامة في تصريحات جاءت عبر بيان صحفي، أنه لا صحة لما يتردد حول إهمال أسرته له؛ مشيرة إلى أنها لم ترغب في الإفصاح عن كونهما منفصلين منذ أكثر من 6 سنوات؛ نظراً لأن ذلك لم يؤثر على العلاقة الإنسانية بينهما؛ حيث سيظل والد ابنيها هاني ودينا، وعن اهتمامها به في فترة مرضه تقول: أتواجد عنده بشكل يومي ولا نتركه أنا وابنتي دينا بمفرده مطلقاً؛ حيث يدرس هاني ابني الكبير حالياً في ألمانيا، وأقيم معه في المستشفى فترة احتجازه، بالإضافة إلى أنني أول إنسان يخاطبه عندما يشعر بأي عرض صحي، وقد شعرت وأبنائي باستياء شديد مما تردد على بعض المواقع المغرضة بإهمالنا له.

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وعن الحالة الصحية للموسيقار الكبير تقول: إنه خرج من المستشفى منذ عدة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، وأنه سيعاود الدخول إليها مجدداً؛ نظرا لشعوره ببعض الأعراض مجدداً.