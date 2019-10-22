متسابقة ذا فويس ترد على منْ سخروا من طريقة احتفال والدتها بنجاحها

ردت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، التي تشارك في برنامج The Voice في موسمه الخامس، على الساخرين من والدتها بعد ردة فعلها على نجاح ابنتها في اجتياز مرحلة «الصوت وبس».

خلال الحلقة أبهرت نورهان لجنة التحكيم خلال مرحلة «الصوت وبس»، لا سيما الفنانة أحلام والفنانة سميرة سعيد والفنان راغب علامة؛ إذ تأثرت أحلام بالأداء وبالأغنية كثيراً، لكن كان الأكثر لفتاً للانتباه في الحلقة هو رد فعل والدة المتسابقة عندما التفت لها راغب علامة وأحلام، حيث سقطت على الأرض صارخةً، في مشهد أثار استغراب الكثيرين حول سبب ذلك التصرف والمبالغة فيه.

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وكتبت نورهان عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «قبل ما أرد على أي حد أو أقول أي حاجة بوجه بس رسالة صغيرة لكل الناس اللي بتتريق على أمي وأنها إزاي تقع كده أنا أمي ست مريضة كافحت وتعبت عشان انها توديني برنامج زي ده وتخليني مبقاش أقل من أي حد بيروح أمي مريضة سكر وضغط وجزمتها فوق دماغي مهما عملت ومهما حصل منها وأنا مش شايفه إنها غلطت دي من فرحتها ومن تعبها فرحانه بيا وباللي وصلتله حتى لو دي الحلقة الوحيدة اللي ليا فا تعبها وكل اللي عملته عشاني هيفضل تاج فوق راسي وجزمتها تفضل طول عمرها فوق دماغي وأتشرف بيها ربنا يخليهالي ويديها طولة العمر والصحة»

