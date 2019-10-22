محمد سامي يشكو للجمهور بسبب فستان زوجته مي عمر

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور ظهر من خلاله بجانب زوجته الفنانة مي عمر بأحد الأماكن العامة باليونان التي يقضوا بها حالياً إجازتهم.

وظهر محمد سامي في المقطع وهو يشكو من زوجته مي عمر لجمهوره بسبب الفستان الذي ترتديه والذي قال عنه إن مي قررت أن تتحول لفتاة إغريقية وقررت ارتداء فستان إغريقي ليتناسب مع أجواء اليونان، وأنهى حديثه قائلاً «علشان تعرفوا أن بعيش أيه».

يشار إلى أن مي عمر قد احتفلت خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها وشاركت جمهورها الكثير من المقاطع التي ظهرت من خلالها في حفل عيد الميلاد الذي ظهر به زوجها المخرج محمد سامي وهو يقبلها.

مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي

ومن المقرر أن يعود محمد سامي خلال الأيام المقبلة للقاهرة لكي يستكمل التحضير لمسلسله الجديد «البرنس» الذي سيعود من خلاله للتعاون مع الفنان محمد رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققاه من خلال مسلسلهما الأسطورة الذي كان سبباً في تحقيق شهرة واسعة لمحمد رمضان بالوطن العربي، وكان قرار عودتهما للتعاون بعد الانتقادات التي وجهت لمحمد رمضان خلال الموسم الرمضاني الماضي الذي شارك فيه بمسلسل زلزال الذي قام ببطولته ماجد المصري وحسام داغر ومنى عبدالغني وهنادي مهنا وحلا شيحة وحنان سليمان وغيرهم من نجوم الفن.



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