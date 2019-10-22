محمد رمضان يقف إلى جوار الطيار الذي فقد وظيفته بسببه

أكد محمد رمضان في تصريحات صحافية أنه لن يترك الطيار الذي فقد عمله بسببه، وأنه سيقف إلى جواره بطريقته الخاصة، وكان الفنان محمد رمضان قد شارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بمقطع مصور من أحد برامج قناة الجزيرة والتي هاجمت رمضان بعد أن ظهر في أحد المقاطع التي نشرها وهو داخل إحدى كبائن الطائرات، وهو متوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في موسم الرياض، واستعداداً للطيران بركاب الطائرة.

وعلق محمد رمضان علي المقطع الذي نشره وقال تاني يا قناة الجزيرة، دي مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وإنتم عارفين»، وحول قيادته للطائرة علق رمضان وقال «واللي قال إني أنا اللي طاير بها صاحبي وبيهزر، وكابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، ووصلنا بالسلامة قبل ميعادنا»، وانهالت عليه بعدها الكثير من التعليقات فمنها من انتقد ممارساته، ومنهم من طالبه بعدم الانتباه لما تقوم بثه قناة الجزيرة والتركيز على أعماله الفنية فقط.

يشار إلى أن محمد رمضان يستعد حالياً لإحياء أولي حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقدمها ضمن موسم الرياض الفني، ويقوم محمد رمضان حالياً بالتحضير للحفل الغنائي الذي أعلن منظموه أنهم سيقدمون محمد رمضان لجمهوره بالمملكة بشكل جديد ومختلف.

ومن المقرر أن يعود رمضان خلال الفترة المقبلة للبدء في التحضير لمسلسله الجديد البرنس الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سامي.

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