هل زارت رجاء الجداوي عمرو دياب ودينا الشربيني في منزل الزوجية؟



حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة رجاء الجداوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بنشر عدد من الصور لها مع الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني داخل أحد الأماكن المغلقة.

واعتقد الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المكان الذي تتواجد به رجاء الجداوي وعمرو دياب ودينا الشربيني، هو منزل الزوجية الذي سيجمعهما خلال الفترة المقبلة؛ خاصة وأن رجاء الجداوي قد علقت على الصور وقالت: «ميرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة.. بحبكم أوي ياولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم».

وتبين بعد ذلك من خلال التعليقات، أن هذا المكان كان أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، خلال المشاركة في حفل جوائز منتدى صناعة الترفيه، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، ضمن فاعليات موسم الرياض الفني، والذي شارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم، من بينهم: فاندام وشاروخان وجاكي شان ويسرا ومحمد عبده وأحلام ورجاء الجداوي ومدحت العدل وجمال العدل وعمرو مصطفى وبهاء الدين محمد وشيكو وهشام ماجد ومحمد رمضان وهاني شاكر وبوسي شلبي ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

يشار إلى أن آخر ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني، كان خلال حفل زفاف شريف نجل المطرب ونقيب المهن الموسيقية المصرية هاني شاكر، وقد أثار ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني جدلاً كبيراً؛ خاصة وأن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعاً ظهر من خلاله عمرو دياب وهو يقوم بتقبيل دينا الشربيني خلال حفل الزفاف؛ مما عرضهما لانتقادات شديدة.