صور: حقيقة زيارة رجاء الجداوي لمنزل زوجية عمرو دياب ودينا الشربيني

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تسببت الفنانة رجاء الجداوي، في تجدد الجدل حول زواج عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، بعدما قدمت لهما الشكر على استضافتها تعليقا على عدة صور.
فقد توهم البعض أنها من منزل زوجية دياب ودينا، والحقيقة أن الصور تم التقاطها اثناء تواجدهما في احتفالية جوائز منتدى صناعة الترفيه ٢٠١٩، التي أقيمت ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض وشهدت تكريما للجداوي ودياب وعدد آخر من أشهر نجوم الفن في العالم.
رجاء نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: ميرسي يا عمرو انت ودينا على ضيافتك الجميلة بحبكم قوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم، وعلى الفور انهالت التعليقات لتسأل عن حقيقة الزواج بين الثنائي الأكثر إثارة للجدل في الوسط الفني، كما طلب البعض توضيحا حول مكان التقاط الصور وهل هو منزل الزوجية في القاهرة.
رجاء منعا للأزمات أعادت نشر الصور بعد حذف التعليق، ورفضت التعليق على استفسارات متابعيها، وتبين أن الصور تم التقاطها عقب انتهاء حفل صناعة الترفيه داخل الفندق الذي جمع نجوم الفن المصري، حيث حرصت دينا الشربيني وعمرو على تقديم تهنئة خاصة للجداوي بمناسبة تكريمها.
ولم يقتصر الاستقبال على رجاء الجداوي فقط، فقد حرص عمرو دياب على الاحتفاء بكل المكرمين وتمت دعوة مدحت العدل وجمال العدل وهاني شاكر وبوسي شلبي وهشام ماجد وشيكو وبقية الوفد المصري.
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