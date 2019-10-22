ميريام فارس مع زوجها وابنها في مظاهرات لبنان

شاركت الفنانة ميريام فارس مع زوجها داني ابنها جايدن في المظاهرات المطلبية التي يشهدها لبنان.
ميريام حرصت على عدم إظهار وجه زوجها في الصور التي نشرتها عبر "إنستا ستوري"، بينما ظهر الجزء الجانبي من وجه جايدن بشكل واضح.
كما نشرت ميريام فارس فيديو خلال توجهها مع عائلتها الصغيرة للمشاركة في المظاهرات وظهر ابنها وهو يحمل العلم اللبناني ، وعلقت عليه "أطفالنا مستقبل لبناننا".
وشارك عدد من المشاهير والفنانين في المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ خمسة أيام.
الصور: ميريام فارس وزوجها وابنها في مظاهرات لبنان
on Oct 20, 2019 at 9:13am PDT
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