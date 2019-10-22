هل ينضم الممثل التركي جان يا مان إلى بطولة مسلسل "سر" برفقة بسام كوسا؟

نشر المنتج سامح مجدي عبر الصفحة الرسمية لشركة "ميديا هاوس بيكتشرز" صورة تجمعه بالنجم التركي "جان يامان" في مدينة كان الفرنسية، حيث تواجد عدد من الممثلين الأتراك للمشاركة في ترويج أعمالهم.

وكشف مجدي من خلال تعليقه على الصورة أن الممثل التركي جان يا مان سيكون نجمه الجديد في مصر مع انهاء تعليقه بهاشتاغ " مسلسل سر " كتجربة أولى في الدراما العربية لتبدأ التخمينات و التوقعات إن كان " يا مان " سيشارك ببطولة مسلسل " سر " إلى جانب النجم السوري بسام كوسا و مجموعة من النجوم السوريين و اللبنانيين.

مشاركة " يامان " في مسلسل سر ما زال في طور التكهنات وأنه على الأرجح سيشارك بعمل آخر من إنتاج الشركة نفسها وليس في مسلسل " سر "

ومسلسل " سر " من تأليف مؤيد النابلسي و إخراج مروان بركات وتجري حالياً عمليات تصويره في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

ويُشكل "سر" عودة للممثل القدير بسّام كوسا إلى الدراما التلفزيونية المعاصرة التي غاب عنها في الموسم الفائت بسبب عدم وجود ما يرضي معاييره الفنية.