فنان مصري يهدد بتحطيم مقر نقابة الموسيقيين ورد عاجل من هاني شاكر

هدد المغني الشعبي المصري حمو بيكا، بتحطيم نقابة المهن الموسيقية إذا استمر امتناعها عن منحه تصاريح بإقامة حفلات، ووجه كلامه إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ملوحا بالثورة ضده أمام مقر النقابة إذا لم يتراجع عن موقفه الرافض لضم مطربي المهرجانات إلى جدول عضوية النقابة.

حمو بيكا قام ببث مباشر عبر حسابه بموقع الفيس بوك من أمام مقر نقابة المهن الموسيقية في القاهرة بعد رفض منحه تصريح بالغناء في محافظة دمياط يوم 24 أكتوبر الجاري، واتهم النقابة بمحاربة المواهب الغنائية وعدم احترام جمهورها قائلا: نقابة المهن الموسيقية بتمنع أي شاب في مصر يكون ليه جمهور ويغني.

أضاف: أنا هموت في النقابة وبيهم من غيرهم هشتغل ده بلدي، أنا طلعت بره مصر اشتغلت والناس اعترفت بيا إني بغني، وأنا عاوز أعرف مين بيمثل النقابة ولو الأستاذ هاني شاكر ييجي يشوف الناس اللي قاعدة، بتمنعنا إننا نشتغل أنا وعشرين فرد بناكل عيش، المرة الجاية هنزل الشارع وأقول مش عاوزين هاني شاكر خالص وهكسر النقابة ومش خايف اتحبس.

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وعلى الفور أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر بيانًا مدعما بتقارير لجنة اختبار حمو بيكا داخل النقابة، وقالت: ردًا على الفيديو المسيء للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين، وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سيحطم مبنى النقابة وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات».

وأضاف البيان: كان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق أن دخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا، وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام، ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام، واتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.