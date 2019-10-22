هنا الزاهد تتحدى ياسمين صبري وهذا ما طلبته منها

نشرت الفنانة هنا الزاهد نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام مقطع فيديو لها وهي تخوض تحدي لعبة التنس استجابة لتوجيه من زميلها الفنان الشاب أحمد حاتم، وهو التحدي الذي من خلاله تحاول أن تلتقط الكرة 10 مرات دون أن تقع منها على الأرض ونجحت فيه، وطالبت الفنانة ياسمين صبري بالمشاركة به أو التبرع لصالح أطفال مستشفى أبو الريش.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد مرت بأيام صعبة طوال الشهر الماضي بعدما أصيبت بوعكة صحية أثناء شهر العسل، وفور التعافي منها عانت من فقد زوج والدتها الذي اشرف على تربيتها الفنان طلعت زكريا، ووجهت له الزاهد رسالة وداع مؤثرة جدا مؤكدة أنها لا تعرف لها أبا غيره ومتأكدة من دخوله الجنة، لأنه قام بتربيتها وشقيقتيها وكأنهن بناته، وكشفت عن حزنها قائلة: أنها عندما أعادت مشاهدة آخر صورة لها برفقته أدركت كم كانت تحبه.