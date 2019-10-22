كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:49 مساءً - بعد إصدر نقابة الموسيقيين في مصر لقرارا بعدم منح ” حمو بيكا ” تصريحا بالغناء .. خرجت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” لتشن هجوما على نقابة الموسيقيين والتي يرأسها الفنان ” هاني شاكر ” .
ودافعت ياسمين الخطيب عبر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن حفلات المهرجانات الشعبية .
فكتبت قائلة : ” أغاني المهرجانات فن شعبي يعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري ” .
وأضافت : ” المهرجانات فن الغلابة وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه بحجة إفساد الذوق العام ” .
وتابعت حديثها مشيرة إلى الفنان محمد رمضان قائلة : ” قرار منع الحفلات إذا كانت أسبابه أمنية فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضا لأنها تجتذب نفس الجمهور ” .
واختتمت ياسمين الخطيب تغريدتها فكتبت : ” وبعدين تعالى هنا مين فينا مابيسمعش ” مافيش صاحب يتصاحب ” ولا ” تبقى معدية ” ولا ولا .. ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي له أغنية اسمها ” يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا ” قال ذوق عام قال .. ده انتو فيكو العبر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة حمو بيكا .. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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