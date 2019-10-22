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كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:49 مساءً - شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو من حفل عيد ميلادها بحضور زوجها سلطان بن عبداللطيف، ونجلهما تركي.
وظهرت بلقيس في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية “كل عام وأنتي العمل”، وهي تحمل طفلها والذي حرصت على عدم إظهار وجهه كعادتها وقام زوجها بطبع قبله على جبينها.
وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: “شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل أحد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي أحبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وبإذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح”.
يذكر أن بلقيس فتحي، كانت من ضمن النجوم الذين تم تكريمهم مؤخرًا من قبل دبي ستارز، ووضع اسمها في ممر النجوم، والذي تم افتتاحه مؤخرًا في دبي، على غرار ممر النجوم في هوليود.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. بلقيس فتحي تتلقى قبلة من زوجها ويفاجئها بالورود في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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