جينيفر لورانس تجهز لحفل زفافها بقصر مسكون بالأشباح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عقدت النجمة و الممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، البالغة من العمر 29 عامًا، قرانها على حبيبها كوك ماروني، البالغ من العمر 34 عامًا، يوم السبت 19 أكتوبر، وذلك ضمن حفل زفاف حميمي، دعت إليه أفراد عائلتها وأصدقاءها المقربين، بالإضافة إلى صفوة عالم هوليوود، حيث لم يتجاوز عدد ضيوف الزفاف الـ 150 شخصا.

وارتدت جينيفر لورانس فستان زفاف من علامة “ديور”، بحسب ما كشفته مجلة “بيبول”، لم تكشف عنه للعلن بعد، باستثناء بعض الصور غير الواضحة التي التقطتها لها عدسات المصورين.

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واختار العروسان إقامة حفل زفافهما في قلعة “بيلكورت” الواقعة في مدينة نيوبورت بولاية رود آيلاند الأمريكية، والتي كانت تمتلك سمعة في الماضي بكونها “مسكونة بطاقة شريرة”، تعود ملكيتها إلى مالكة شركة المجوهرات والاكسسوارات “Alex and Ani” كارولين رافليان، والتي أعادت إليها بريقها عندما ابتاعتها في عام 2012.

وشهد حفل الزفاف الحميمي، عدد من صفوة مجتمع هوليوود، أمثال كريس جينر، وأديل، وكاميرون دياز، وإيما ستون، ونيكول ريتشي، وغيرهم.

والجدير بالذكر أن حفل زفاف جينيفر وكوك، قد تميز بصغره وبذخه، ففي طريقهم إلى داخل القلعة، تم تحضير مراكز الشواء على الحطب، وفي الداخل تمتعوا بحفلة كوكتيل مدة ساعة كاملة قبيل بدء مراسم الزفاف، وفي السهرة المسائية، تم تقديم وجبة عشاء فاخرة على أنغام الفرقة الموسيقية “Ruckus”.