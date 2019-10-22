أحمد حلمي يهدد بسرقة رصيف ممر المشاهير.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تكريم النجمين أحمد حلمي ومنى زكي خلال فعالية “دبي ستارز”، ووضع نجمة باسم كل منهما بممر المشاهير في دبي.

حلمي نشر مجموعة صور له بجوار النجمة التي تحمل اسمه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق طريف هدد خلاله بسرقة رصيف الممر.

الفنان المصري قال: “أي تكريم أو جايزه كنت باستلمها واروح بيها بيتنا عادي.. دي أول مرة اخد جايزه مروحش بيها.. متزعلوش بقي لو صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف”.

Advertisements

وكان أحمد حلمي قد عبر عن سعادته الشديدة باختياره لهذا التكريم، بقوله: “دي إضافة كبيرة وتعتبر غلاف لمشوار طويل مشيت فيه ورحلة شافوا أنها كانت مؤثرة وإني شخص عمل تأثير إيجابي في المجتمع والوطن العربي فده شرف كبير جدا أتمنى إني أكون اسم صح في المكان الصح”.

أما عن تكريم زوجته الفنانة منى زكي، قال: “أنا فخور جدا جدا بمنى على مستوى الحياة الأسرية وعلى مستوى الحياة الفنية، وأحيانا كتير جدا هي بتكون قدوتي في الفن، الناس بتفتكر إن القدوة لازم يكون حد كبير، ولكن هو بيكون كبير في العطاء وكبير في الفهم وكبير في الإنسانية، فالحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا”.