عيد ميلاد يجمع دنيا سمير غانم ويسرا بنجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، جمعتها بعدد من نجوم الفن.

الصور ظهرت فيها الفنانة يسرا والفنانة دلال عبدالعزيز وهشام ماجد، وشريف رمزي، وزوجته الفنانة ريهام أيمن، رامي إمام، إيمي سمير غانم، شيماء سيف، والمذيع رامي رضوان.

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دنيا سببت حيرة لجمهورها، حيث لم تعلق على الصور بأي شيء، ولم تذكر سبب هذا التجمع، بينما كشف الفنان شريف رمزي سبب هذا اللقاء عندما كتب معلقا عبر حسابه: « شكرا لدنيا و رامي علي اللمة الحلوة قوي دي و اليوم الحلو ده و كل سنة و انت طيب يا سيف».

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وخاصة أنها جمعت عدد كبير من كبار نجوم الفن في مصر.

دنيا سمير غانم وجهت مؤخرا التهنئة لزوجها المذيع رامي رضوان بسبب تعيينه سفير للنوايا الحسنة.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «بدل الحدوتة 3»، وشاركها العمل عدد من النجوم، وقدمت دنيا 3 قصص درامية كل قصة استمرت لـ 10 حلقات.