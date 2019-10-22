علي ربيع ونجوم «مسرح مصر» يؤدون العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر أعضاء فرق «مسرح مصر» أن يقوم بأداء مناسك العمرة أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحياتهم ضمن موسم الرياض.

الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ «توتة»، شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة له مع زملائه بملابس الإحرام، وكتب معلقا: «تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

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الصورة ظهر فيها الفنان علي ربعيع، مصطفى خاطر، محمد أنور، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، وأوس أوس، وغيرهم من أعضاء الفريق.

يشارك نجوم “مسرح مصر” في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ 11 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة بالسعودية.

وكان أشرف عبدالباقي، قد كشف مؤخرًا أن الجزء السابع من المسرحية سيكون الأخير، وكشف تفاصيله قائلًا: «سعداء بما حققناه خلال المواسم السابقة، وقررنا أن يكون الموسم السابع والأخير يتضمن 10 عروض مسرحية فقط وهو حدث لأول مرة في سلسلة العروض، وليس 20 عرضا كباقي المواسم، وهو ما وجدنا أفضل ليكون مسك الختام لـ “مسرح مصر” وبفكر جديد ومختلف.