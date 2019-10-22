ريم مصطفى تخضع لتدريبات عنيفة من أجل «شديد الخطورة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل حاليا، الفنانة المصرية ريم مصطفى، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل ” شديد الخطورة”، الذي ينتمي لنوعية الـ 7 حلقات، من إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه محمد سيد بشير، ويخرجه حسام على.

ومن المقرر أن تقدم ريم، الأكشن لأول مرة خلال أحداث المسلسل، حيث خضعت خلال فترة التحضيرات لتدريبات عنيفة تحت إشراف أحد المدربين المتخصصين، وذلك لمتطلبات دورها فى المسلسل .

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ويعد المسلسل الأول من نوعه فى مصر الذي يقدم في سباعية وعبر أكثر من موسم للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وينتمي لنوعية أعمال الأكشن.

ويشارك فى بطولة العمل رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.

المسلسل تناول عدة قضايا، أبرزها “الشائعات ” التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة.