شكرا لقرائتكم خبر عن تعبيراً عن سعادتها.. الدموع تغلب الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد ظهور ابنتها وحفيدها فجأة والان مع التفاصيل

غلبت الدموع الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد ظهور ابنها وحفيدها فجأة، تعبيراً عن سعادتها.

وفي التفاصيل وبحسب مواقع إلكترونية ، هاجمت حياة الفهد تواجد الفنانين بكثافة عبر منصات السوشيال ميديا حيث قالت: "أتألم لما أحس أن السوشيال ميديا للأسف خدت حتة صادقة من الفنان والفنانة.. أخذت موهبتهم.. تكرار ظهورهم المتكرر.. الفنان لازم يكون عزيز يغط عن الأنظار شوية علشان الناس تشتاقله.. لكن إنت لما تكون 24 ساعة عارض نفسك.. مسوق لأدوات ومواد.. وين الفن؟ الفن راح.. ولما تظهر بمسلسل ما رح تلفت النظر لأنه شايفينك ويمكن ما يصدقونك".

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وأكملت حياة الفهد: "للأسف في بعض الناس قاعدة تسوق لأشياء غير مرخصة وتضر المجتمع.. وهذا يقلل احترام الناس للفنان نفسه.. خلي التسويق للمتخصصين.. انت فنان"، وانتقدت أيضاً لجوء الكثير من النجمات للتجميل حتى أن الكثيرات منهن صرن يشبهن بعض.

وفوجئت النجمة الكويتية خلال الحلقة باتصال هاتفي من ابنتها سوزان التي قالت: "أشعر بالفخر لأنها أمي والكلام كله قليل بحقها. وايد أمي طيبة ووايد قلبها كبير ومتسامحة.. والكلمة الطيبة علطول تهزها حتى لو كانت زعلانة علطول تتسامح".

وبعدها دخل إلى الاستوديو الطفل أحمد حفيد حياة الفهد ابن ابنتها الثانية رزان، حيث عبرت عن صدمتها وقالت لمذيعي البرنامج: "انتوا متأمرين"، مؤكدة أن لديها أحفاداً كثر، لتغلبها الدموع تعبيراً عن سعادتها الغامرة.