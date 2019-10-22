"الجوكر" محظور على المراهقين في اليونان

أخرجت الشرطة اليونانية عشرات المراهقين الذين كانوا يشاهدون فيلم "جوكر" من صالتي سينما في أثينا خلال نهاية الأسبوع، وهو الإجراء الذي نددت به وزارة الثقافة الاثنين.

ويثير فيلم "جوكر" من إخراج تود فيليبس والحائز جائزة الأسد الذهبي ضمن مهرجان فينيسيا مخاوف من احتمالات البعض بالقيام بأعمال عنف بعد مشاهدته.

وتدخلت الشرطة في أثينا بعد اتصال موظفتين في وزارة الثقافة اليونانية كانتا موجودتين في صالتي سينما في العاصمة بالشرطة، وفقا لبيان صادر عنها، وأخرجت 7 مراهقين من إحدى الصالتين ونقلتهم إلى مركز للشرطة حيث تسلّمهم أولياء أمورهم.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن المراهقين الـ3 الآخرين الذين أخرجوا من الصالة الثانية.

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وقالت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا مندوني، خلال مؤتمر صحفي، إن الموظفتين اللتين اتصلتا بالشرطة، وهما من أعضاء اللجنة الوطنية التي تحدد ما إذا ما كان بإمكان الجمهور الشاب مشاهدة فيلم معين "تجاوزتا صلاحياتهما".

وأوضحت: "لم تخبرا المسؤول عنهما أو الوزارة" مؤكدة أنه سيتم إجراء تحقيق في الموضوع "وستتخذ التدابير اللازمة".

وتمنع السلطات اليونانية من هم دون سن الـ18 من مشاهدة فيلم "جوكر".

وبموجب قانون أقر في عام 2010، يتحمل أصحاب دور السينما مسؤولية السماح لمن هم دون هذه السن بمشاهدة أفلام محظورة عليهم، ويغرّمون بدفع مبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو. لكن القانون نادرا ما يطبق.

وتسبب هذا الخبر الذي كشفته وسائل إعلام يونانية عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمت الحكومة اليمينية بفرض "الرقابة"، كما ندد الكثير من الأحزاب المعارضة بالتدخل "غير المناسب" للشرطة.

ولكي ينأى بنفسه عن تدخل الشرطة، غرّد وزير حماية المواطن المسؤول عن الشرطة، ميخاليس خريسوهويديس، الاثنين، بأنه "سيشاهد مع ابنه البالغ من العمر 15 عاما فيلم جوكر".