عمرو دياب ومحمد حماقي يحققان إنجازين فريدين على مستوى الشرق الأوسط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقق النجم المصري عمرو دياب، إنجازًا لافتًا وجديدًا بعدما أصبح الفنان الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019 على موقع "ديزر" بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لجوائز "World Music Awards" عبر فيسبوك.

وقفزت أغنية الهضبة "باين حبيت" من ألبومه السابق "كل حياتي" لتكون الأكثر استماعًا من بين أغاني عمرو دياب خلال العام الحالي 2019.

وكانت الأغنية "باين حبيت" التي طرحها الفنان المصري في شهر سبتمبر/ أيلول 2018 قد سببت ضجة، بعدما تعاون فيها مع الـ DJ العالمي مارشيميللو، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع مارشيمللو.

كما تعد أغنية "باين حبيت" السادسة من ألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتي"، بعد "يتعلموا"، "هدد"، "كل حياتي"، "تعالى"، و"ده لو اتساب".

ولم تظهر أية أغنية جديدة لعمرو دياب من ألبومه الجديد "أنا غير"، رغم أنه أصدر مجموعة أغانٍ عبر قناته على اليوتيوب، ولكن احتلت أغنية "تحيرك" المركز الثامن في قائمة الأكثر مشاهدة الشهر الجاري.

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وتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عامًا، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري وأسامة الهندي.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق "ديزر" في عام 2019 "مافيا" للفنان محمد رمضان، وثالثًا أغنية "حبه جنة" للفنانة شيرين عبد الوهاب، ورابعًا أغنية "ويذاوت مي" للفنانة "هالسي"، وخامسًا أغنية "من البداية" للفنان محمد حماقي.

أما الألبومات الأكثر استماعًا في 2019 عبر التطبيق، فكان الأول "كل يوم من ده " للفنان محمد حماقي، وألبوم "نساي" ثانيًا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وثالثًا "حالة خاصة" للفنانة أنغام، ورابعًا "أيام" للفنان تامر عاشور، وخامسًا "عيش بشوقك" للفنان تامر حسني.

وكان تطبيق "ديزر" أطلق خدمته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر أكتوبر من العام 2018، وذلك مع اتفاقية توزيع حصري مع روتانا، وهي تربط 14 مليون مستخدم نشط شهريًا بـ 56 مليون مقطوعة وأغنية من حول العالم.

يشار إلى أن عمرو دياب هو الفنان العربي الأكثر تتويجًا بجائزة World Music Awards، وهو الوحيد الذي حصل على جوائز أفضل مطرب عربي وأفضل مطرب مصري وأفضل ألبوم "الليلة" بعام واحد ولم يتحقق هذا الإنجاز لفنان قبله أو بعده.