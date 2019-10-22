منى زكي: شُغلي في اليونيسف خفّف من ضغوط حياتي.. وعملي الجديد مع ظافر العابدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية منى زكي، على أنَّ عملها في اليونيسف لم يؤثر على عملها بالفن، خصوصًا وأنَّها غائبة قليلاً عن الأعمال الفنية، بل على العكس ساعدها في أن يكون لها عملٌ آخر، يهوّن عليها فترة ابتعادها عن الفن، ويساعدها في التخلص من الضغوط الحياتية من خلال عملها الإنساني.

كما أعربت منى في حديثٍ خاص لموقع "فوشيا" عن سعادتها وفخرها لاختيارها كسفيرةٍ للنوايا الحسنة للمرة الثانية، ومن جهةٍ ثانية تحدثت عن آخر أعمالها الفنية التي تحضّر لها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الممثلة منى زكي؛ إذ تحدثت عن عملها في اليونيسف، متطرقةً إلى أعمالها التي ستبدأ تصويرها قريبًا مع أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي وغيرهم.