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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب موعد ولادتها، بدأت النجمة التركية هازال كايا الاستعداد لاستقبال طفلها الأول، من خلال تجهيز غرفة نومه الخاصة؛ إذ حرصت على تسجيل تلك اللحظات ومشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الصور التي نشرتها، بدت هازال سعيدةً جدًا وهي تجلس مع ثلاث مصممات مختصاتٍ بالديكور والعمارة، يعكفنَّ على تصميم غرفة الطفل، وعلقت عليها قائلةً: "شعرت بالجنون عند تفكيري في إنجاب طفل بعد الزفاف، ولطالما حلمت بغرفته، حتى حققت هذا الحلم بسرعةٍ لم أكن أتوقعها".
وأضافت في إشارةٍ للمصممات الثلاث: "سنعمل على ذلك معًا"، وتابعت في رسالةٍ لطفلها: "متحمسةٌ جداً لرؤيتك، ولعينيك، ولفترة المخاض بك، أنا أحبك كثيرًا، وسنكون معًا في كل الأحلام الجميلة".
يذكر أنَّ هازال كايا التي احتفلت بزفافها من الفنان والمخرج علي التاي، الذي يكبرها بـ 14 عامًا في شباط/ فبراير الماضي بعد علاقةٍ عاطفية امتدت لـ 5 سنوات، وتنتظر مولودًا ذكرًا، اختارت له اسم "فكرت علي".
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تستعد لاستقبال مولودها الأوّل مع 3 مُصممات ديكور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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