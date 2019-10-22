المطرب أبو يطرح كليب أغنية حبيبي يا ليل

طرح المطرب أبو، اليوم الاثنين، أحدث كليباته "حبيبي يا ليل"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف. وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية. يذكر أن أبو كشف عن الأغنية لأول مرة خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. Advertisements قد يهمك ايضاً: طرح أغنية مهرجان الجونة "حبيبي ياليل" لـ"أبو" على محطات الراديو "أبو" ضيف شيرين حمدى فى ON Set.

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