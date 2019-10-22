هيثم شاكر يفاجأ الجمهور بحفل في جامعة الفيوم

فاجأ الفنان هيثم شاكر الجمهور بإقامة حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح جامعة الفيوم. ونشر هيثم أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان هيثم شاكر طرح مؤخرًا ألبوم "معرفة قديمة"، ويحتوي الألبوم على 14 أغنية منهم: "ماتوصونيش"، "احنا افترقنا"، "لحقتيني"، "ياما ياما"، وحقق الألبوم نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. قد يهمك ايضاً: Advertisements أصالة تُشيد بألبوم "معرفة قديمة" لهيثم شاكر هيثم شاكر يستعيد ذكرياته بإطلاق ألبومه الجديد "معرفة قديمة "

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