هيفاء وهبي تسافر بصحبة أبطال "أشباح أوروبا" إلى بلغاريا 15 نوفمبر

القاهرة - لايف ستايل
استقر صناع فيلم "أشباح أوروبا"، للنجمة هيفاء وهبي على دولة بلغاريا لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك، ويستعد فريق العمل للسفر يوم 15 نوفمبر، وتجمع المشاهد بين هيفاء وهبى ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين وهما شقيقتان توأم.
ويصور فريق العمل 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب في أحداث الفيلم.
أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.
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