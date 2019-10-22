منافسات «ذا فويس 5» تشتعل بعد انتهاء مرحلة «الصوت وبس»

اكتمل تشكيل فرق المدربين الأربعة، النجوم راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، ومحمد حماقى، في منافسات الموسم الخامس من برنامج «ذا فويس»، وبات متوقعاً أن تكون «المواجهات» قوية وحماسية خلال الحلقات المقبلة، وذلك بعد الحلقة الأخيرة من مرحلة «الصوت وبس» من البرنامج، الذي يذاع على قناة «MBC مصر».

وفى نهاية الحلقة الخامسة والأخيرة من مرحلة «الصوت وبس»، ارتفع سقف المنافسة على أحلى الأصوات، وتوزع المشتركون على فرق المدرّبين، فضم راغب كلًا من مصطفى الفالح، ونور حلو، ومودى جمال، ومى على، فيما ضمت أحلام نورهان المرشدى وأمجد ديب، وفازت سميرة بكل من سندى لطى، شيماء ناجى، محمد أوليا واليسار صعب، فيما استحق فهد مفتخر الكرسى الشاغر الوحيد في فريق حماقى.

انطلقت الحلقة مع سندى لطى من لبنان، التي تعزف على العود منذ سن الـ15، وتعشق الموسيقار الراحل فريد الأطرش وموسيقاه، وغنت سندى «بعيد عنك» لأم كلثوم، فلفت سميرة وحدها بكرسيها، ووصفتها بالمتمكنة وقالت إن لديها طاقة حلوة وإن مخارج حروفها وأسلوب غنائها يشبهان غناءها.

أما مصطفى الفالح من العراق، فهو ينتمى إلى عائلة تهتم بصناعة الآلات الإيقاعيّة الموسيقيّة، وأمله بأن يصل صوته إلى كل أنحاء العالم العربى، وأدى موال «عيّرتنى بالشيب» لناظم الغزالى، و«سلامات» لحميد منصور، واختار الانضمام إلى فريق راغب.

وأطلت شيماء ناجى من مصر، التي لم تتوقع أن يكون زوجها قد خبّأ لها مفاجأة تقديم اسمها للمشاركة في الموسم الخامس من البرنامج، ولفتت إلى أنها نشأت في بيت فنى وشقيقتها هي المطربة مروة ناجى، التي شاركت في الموسم الثانى من البرنامج، لافتة إلى أنها توقفت عن الغناء لمدة 7 سنوات قبل أن تعود إليه بفضل «». وغنت «مش كل حب» للراحلة ذكرى، فلفت أحلام وسميرة التي وصفتها بالمطربة الشجاعة كونها اختارت أغنية لذكرى.

وقالت نور حلو من لبنان إنها اكتشفت موهبتها في عمر العشر سنوات، عند أدائها قصيدة مغناة في الصف، فتفاعل معها بقية الطلاب شارحة أن حلم الفتاة التي كان تغنى في منزلها، سيتحقق اليوم بغنائها أمام الملايين، وأدت نور أغنية «Chandelier» للمغنية «سيا»، واختارت الانضمام إلى فريق راغب.محمد أواليا من السعودية، قال إنه نجح في تكوين قاعدة جماهرية واختار أن يكمل في مجال الفن على نطاق أوسع، فقرر المشاركة في البرنامج، وغنى «اختلفنا» لمحمد عبده، وانضم لفريق «سميرة».

وجمع مودى جمال من مصر بين عشقين، أولهما عشق الغناء والموسيقى والثانى عشق الرياضة، وغنى «مودى» موال «يا من هواه يا ناس»، واختار الانضمام إلى فريق راغب. وتحدث فهد مفتخر من المغرب عن تجربة مؤثرة مر بها، عندما فقد صوته لفترة، الأمر الذي تسبب له باكتئاب، وأبهر «مفتخر» المدرّبين بغنائه «Fallin» للمغنية أليشيا كيز و«دارت الأيام» لأم كلثوم، ولفت كراسى المدربين الأربعة تباعاً، واختار المشترك الانضمام إلى فريق حماقى.

وقالت نورهان المرشدى من مصر إنها متأثرة بوالدها الملحن ومهندس الصوت والموزع الموسيقى، وكشفت أنها قدمت بعض الأغانى، التي لاقت استحساناً من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأدت «يا عينى عليكى يا طيبة» لآمال ماهر، وانضمت إلى فريق «أحلام».

أما إليسار صعب من لبنان، فقد غيّرت مجال عملها مراراً قبل أن تكتشف أنها ولدت لتستقر في مجال الفن والموسيقى، وأعلنت عن رغبتها بأن تنضم إلى فريق «سميرة»، وغنت «Sweet home Alabama» لغانز أن روزس Guns n Roses.

وجاء السيد رزق من مصر ليتحدى ويقول لمن استهان بموهبته إنه قادر على الوصول وتحقيق النجاح، وغنى موال «أشوف جمال القمر» صباح فخرى متبوعاً بـ«خفيف الروح» للراحل سيد درويش، فلفت أحلام لتضمه إلى فريقها.

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وأطلت مى على من السعودية، التي اعتبرت أن داعمتها الروحية هي ابنتها، لافتة إلى أن زوجها يشجعها أيضاً، وغنت «أكثر من أول أحبك» لأحلام، وانضمت إلى فريق راغب.

أمجد ديب من فلسطين غنى «قد الحروف» لأصالة نصرى، فاستدارت له كراسى أحلام وسميرة وحماقى وراغب، وانضم إلى فريق أحلام.

ولم تستدر كراسى المدربين لأكثر من موهبة، رغم إبدائهم إعجابهم بصوتهم وأدائهم، لأن عدد الكراسى الشاغرة المحدود في فرقهم دفعهم إلى اختيار الأفضل، وكان ملفتاً غناء مبارك الدليمى الشاب الكويتى، الذي غنى بإتقان باللغة الهندية، الأمر الذي دفع حماقى إلى الإشادة بموهبته وتشجيعه على المتابعة كونه متفردًا.

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