محمد جمعة سفاح فى فيلم "حضور وانصراف" مع محمد ثروت وبيومى فؤاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد جمعة تصوير مشاهده في فيلم "حضور وانصراف" مع الفنان محمد ثروت وبيومي فؤاد وإنتاج شركة "سينرجى" والمقررعرضه في إجازة منتصف العام.
وعبر جمعة لـ"الخليج 365" عن سعادته بالمشاركة في العمل الذى يحمل قصة جديدة ومختلفة، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية "سفاح"، في إطار تشويقي داخل العمل.
يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة السينمائية فيلم "الممر" الذي تم عرضه مؤخرا على شاشة التليفزيون احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمرالذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه؛ بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.
وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف.
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