فن ومشاهير

Maleficent: Mistress of Evil يتصدر البوكس أوفيس ويتغلب على الـ Joker

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن Maleficent: Mistress of Evil يتصدر البوكس أوفيس ويتغلب على الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الإثارة والرعب Maleficent: Mistress of Evil، بطولة النجمة العالمية إنجلينا جولي، البوكس أوفيس المحلي برصيد إيرادات 36 مليون دولار، لأول مرة منذ عرضه يوم 16 أكتوبر الجاري.

وتغلب فيلم Maleficent على فيلم الـ Joker لأول مرة بعد أن تصدر الأخير شباك التذاكر لثلاثة أسابيع، وحقق إيرادات وصلت لـ 29.2 مليون دولار في الأسبوع الرابع ليحتل المركز الثاني في البوكس أوفيس.

Advertisements

ويأتي في المركز الثالث من سباق شباك التذاكر داخل أمريكا الشمالية، فيلم الرعب والإثارة Zombieland: Double Tap، محققاً إيرادات 26.7 مليون دولار.

ونجح الفيلم الأول من Maleficent فى تحقيق مبلغ 69 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى عام 2014، وأكثر من 750 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم بتكلفة إنتاج قدرها 180 مليون دولار.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Maleficent: Mistress of Evil يتصدر البوكس أوفيس ويتغلب على الـ Joker لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا