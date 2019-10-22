شكرا لقرائتكم خبر عن Maleficent: Mistress of Evil يتصدر البوكس أوفيس ويتغلب على الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الإثارة والرعب Maleficent: Mistress of Evil، بطولة النجمة العالمية إنجلينا جولي، البوكس أوفيس المحلي برصيد إيرادات 36 مليون دولار، لأول مرة منذ عرضه يوم 16 أكتوبر الجاري.

وتغلب فيلم Maleficent على فيلم الـ Joker لأول مرة بعد أن تصدر الأخير شباك التذاكر لثلاثة أسابيع، وحقق إيرادات وصلت لـ 29.2 مليون دولار في الأسبوع الرابع ليحتل المركز الثاني في البوكس أوفيس.

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ويأتي في المركز الثالث من سباق شباك التذاكر داخل أمريكا الشمالية، فيلم الرعب والإثارة Zombieland: Double Tap، محققاً إيرادات 26.7 مليون دولار.

ونجح الفيلم الأول من Maleficent فى تحقيق مبلغ 69 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى عام 2014، وأكثر من 750 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم بتكلفة إنتاج قدرها 180 مليون دولار.