شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقي يؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم " أعز الولد" ومسلسل "الآنسة فرح " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقي عادل حقي إنه يعمل حاليا علي وضع الموسيقى التصويرية لفيلم ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الجديد " أعز الولد " من إخراج سارة نوح، موضحا أنه سعيد بالعمل في الفيلم.
وأضاف حقي لـ"الخليج 365" أن يعمل حاليا أيضا على تحضير الموسيقي التصويرية لمسلسل "الآنسة فرح" لـ رانيا يوسف، ويقدم في هذا المسلسل موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة داخل أحداث المسلسل.
من ناحية أخرى شارك عادل مؤخراً في توزيع أغاني مسرحية " اللي عليهم العين" وسيشاركهن البطولة الفنانان خالد سرحان وليلى عز العرب، في إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وإخراج محسن رزق.
يذكر أن فيلم " أعز الولد " تدورأحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامي وكوميدي في إطار مشوق، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين و دلال عبد العزيزالفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.
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