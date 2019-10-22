"نورا تحلم" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
فاز فيلم "نورا تحلم" للفنانة هند صبري، بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو الدولي للسينما المستقلة، وتنويه خاص للفنان لطفي العابدلي عن الفيلم.
وعلقت الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "نصل للجائزة الرابعة منذ بداية مشاركتنا الدولية، بدأناها بالجونة في مصر، ومهرجان Saint Jean de Luz في فرنسا، وما زالت نورا تحلم بجوائز أكثر، وبحب الجمهور العربي للفيلم عند عرضه تجاريا".
فيلم "نورا تحلم" بطولة هند صبري، لطفي العابدلي، وإنتاج عماد مرزوق، وإخراج هند بن جمعة.
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