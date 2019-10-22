كريم فهمي وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت دانيا البناوي، صورة تجمعها بزوجها الفنان كريم فهمي، احتفالا بعيد زواجهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت: "عيد زواج سعيد حبيبي، سنبقى دائما شباب وبصحة جيدة وسعداء، شكرا على كل شيء". وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي عام 2015، وأنجب منها ثلاث بنات هن "ناعومي، كاميليا، وجميلة".

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