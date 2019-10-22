ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة ندى موسى، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها بموقع إنستجرام. وعلقت: "صباح الخير والتفاؤل والحب والجمال"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن ندى موسى، تشارك في بطولة مسلسل "شبر مية" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، نجلاء بدر، مراد مكرم، محمد علي رزق.

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