أصالة بصحبة شقيقها "أنس".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة شقيقها أنس نصري. وعلقت: "أنا وحبيبي أنس، إلى الرياض الحبيبة". يذكر أن أصالة تشارك في موسم الرياض، بحفل بعنوان "ليلة بدر بن عبدالمحسن"، ويشاركها الغناء الفنان السعودي محمد عبده، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان السعودي عبادي الجوهر.

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