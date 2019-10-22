تراند اليوم : ممثلة شهيرة: لهذا السبب لم أشارك في جنازة والدي...

تغيبت الممثلة إيناس مكي عن تشييع جنازة والدها الذي توفي الجمعة الماضية، ما عرضها لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الممثل أحمد مكي، الشقيق الأصغر لإيناس توجه برفقه أسرته إلى الإمارات لتشييع جنازته والده، فيما بدا لافتًا غيابها عن حضور مراسم التشييع.

وبررت "إيناس" عدم سفرها بسبب الخوف على العاملين بمسرحية "سحر الأحلام"، لكونهم من أصحاب الأجور اليومية، وأي توقف سيضر بدولهم ويحرم أسرهم من قوت يومهم.

وأشارت إلى أن والدها علمها المسئولية والحفاظ على حقوق الناس وخصوصًا البسطاء، لذا كان لزامًا عليها عدم السفر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وقالت إنها فضلت كتمان أحزانها في داخلها واكتفت بالمشاركة الوجدانية مع أخواتها الثلاث، حتى لا تتوقف المسرحية التي تعمل فيها ولا تتعطل مصالح العاملين معها.

وأشارت إلى أن الحزن يعتصرها، لكنها لا تستطيع أن تتخلى عن مسئوليتها تجاه العاملين بالمسرحية وتتسبب في قطع أرزاقهم لأيام.