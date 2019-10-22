تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تشعل تظاهرات لبنان بـ«ملابسها الداخلية»



بهتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» وهي محمولة على الأعناق بملابسها التي تظهر جسدها فضلًا عن ملابسها الداخلية، أشعلت الفنانة إنجي خوري التظاهرات في لبنان.

ونشر نشطاء لبنانيون وعرب، فيديو وقد حمل أحد المتظاهرين الفنانة على كتفه وهي تقود الهتافات"الشعب يريد إسقاط النظام"، ثم يلتقطها شابًا آخر ويحملها بطريقة لا تخلو من التحرش ويقوم برفعها وسط الهتافات وضحكات من المشاركين.

الفيديو فتح هجوم عنيف على الفنانة فضلًا عن المتظاهرين، بسبب مظاهر الخروج عن التقاليد الشرقية، ولوجود عري وأفعال غير لائقة وسط التظاهرات، فيما قال البعض أن مثل هذه المشاهد تشوه الثورة اللبنانية ولا تجعل البعض يتعاطف معهم حتى وإن كان معهم الحق في مطالبهم.

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— Rita chebib