تراند اليوم : بعد طعن ابنها.. فنانة كويتية شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة...



بعد أيام فقط من حادث طعن ابنها داخل المدرسة، تعرضت الفنانة الكويتية الشهيرة هنادي الكندري، إلى حادث مروري كاد أن يودي بحياتها لكنها نجت منه ونجم عنه خسائر في سيارتها.

ونشر حساب يهتم بأخبار المشاهير عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد حجم الخسائر التي لحقت بالسيارة.

وعلقت الكندري، قائلة: "أعوذ بالله.. عين ما صلت على النبي"، مرجعة سبب الحادثة إلى تعرضها للحسد.

ومنذ أيام تعرض ابن الكندري للطعن من أحد زملائه في المدرسة، ما دفعها لتقديم بلاغ ضد الطفل المعتدي، مطالبة بتوقيع عقوبة على والديه.

وشنت الكندري هجوما على نظام التعليم في الكويت، واعتبرته مقصرا في حماية الأطفال بالمدارس الحكومية.