أيه عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بدار الأوبرا

تستعد المطربة آية عبدالله، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا، وذلك مساء يوم 4 نوفمبر من الشهر المقبل.
ويشار إلى أن من المقرر ان تقدم "ايه" خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
ويذكر ان كانت دار الأوبرا المصرية قد أعلنت تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية،التي تُقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المُقبل، ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية.
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