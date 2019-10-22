جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بذكري أكتوبر المجيد

احتفلت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، باستضافة السيد اللواء محي الدين نوح احد ابطال أكتوبر واحد افراد الفرقة 39 قتال والبطل الحقيقي لقصة فيلم الممر.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والمهندس أسامة محمد ربيع نائب رئيس مجلس

الامناء وبحضور الأستاذ الدكتور يحي عبد العظيم المشد رئيس الجامعة.

واهدت الجامعة لسيادته درع الجامعة تقديرا وعرفانا من اسرة الجامعة لسيادته، وقد التقى سيادته في ندوة لطلاب الجامعة سرد فيها ذكرياته للعمليات العسكرية للجيش المصري العظيم، وسط حضور الندوة

جمع غفير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري للجامعة.

وروى السيد اللواء محي بطولات الجيش المصري العظيم وانتهى اللقاء بالتحية والتقدير العظيم من الجميع لجيش مصر وشهداؤه الابرار الذين يضحون بدمائهم من اجل عزة الوطن وأرسل الحاضرون تحية تقدير واعزاز لقائد مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تظاهرة طلابية هتفت من قلوبها قبل حناجرها "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".