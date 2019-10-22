الليلة.. عرض "يوم ان قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، عرض "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بالعتبة ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المقرر ان سعر التذكرة30 جنيه.
ويشار إلى ان "يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ،محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.
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